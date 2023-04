Meloni: governo al lavoro su "liceo del made in Italy" | Sul 25 aprile: "Non devo chiedere io ai ministri di partecipare alle celebrazioni" (Di lunedì 3 aprile 2023) '25 aprile? Non devo chiedere io ai ministri di partecipare alle celebrazioni' Sulla partecipazione dei ministri alle celebrazioni del 25 aprile, il premier ha commentato: 'Non credo di doverglielo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 aprile 2023) '25? Nonio aidi' Sulla partecipazione deidel 25, il premier ha commentato: 'Non credo di doverglielo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il grido d’allarme sul nuovo codice degli appalti e sulla situazione politica di Federico Cafiero De Raho: 'Il gove… - fattoquotidiano : Da 6 mesi i membri del governo Meloni sono diuturnamente impegnati nella produzione di borborigmi, scemenze, oltrag… - elio_vito : Meloni ascolti gli attivisti di @UltimaGenerazi1 ed annunci non un inasprimento delle pene per chi imbratta ma i pr… - BresciaOggiIT : La premier Meloni al #Vinitaly: «L'impegno del Governo per il settore» - InfinitoIsacco : RT @fasulo_antonio: Mario Sechi, portavoce della Meloni. Stipendio: 180mila euro all'anno. #GovernoDegliOrrori #ilPeggior_GOVERNO_diSempr… -