Meloni: “Gli istituti agrari sono il vero liceo, danno più sbocchi lavorativi. Valutiamo un liceo del Made in Italy” [VIDEO] (Di lunedì 3 aprile 2023) Giorgia Meloni è arrivato a verona, alla manifestazione di settore chiamata VinItaly per presenziare ad un evento agli studenti di diversi istituti agrari, dove ha espresso la sua opinione sul valore del liceo e del Made in Italy. L'articolo Meloni: “Gli istituti agrari sono il vero liceo, danno più sbocchi lavorativi. Valutiamo un liceo del Made in Italy” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) Giorgiaè arrivato ana, alla manifestazione di settore chiamata Vinper presenziare ad un evento agli studenti di diversi, dove ha espresso la sua opinione sul valore dele delin. L'articolo: “Gliilpiùundelin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni ascolti gli attivisti di @UltimaGenerazi1 ed annunci non un inasprimento delle pene per chi imbratta ma i pr… - elio_vito : ??LaRussa è il Presidente del Senato. Dovrebbe essere sobrio e terzo. Invece fa politica, difende Meloni, intervien… - michele_geraci : #Scholz è venuto: Germania #Sanchez è venuto e gli ho parlato: Spagna #Macron viene tra due giorni, vedremo: Franci… - La7tv : #lariachetira Giorgia Meloni al Vinitaly, brindisi e foto con gli chef. Tra le sue dichiarazioni: 'Il vino è cultur… - PattyRossy70 : @alesallusti Meloni non si è comportata bene con il popolo che l’ha votata ..ha detto e fatto il contrario di tutto… -