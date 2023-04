Meloni al Vinitaly: “Non mi preoccupano i ritardi del Pnrr. L’Italia non perderà risorse. Le nomine? Ci saranno anche conferme” (Di lunedì 3 aprile 2023) Rassicura l'Italia, e anche le opposizioni, sui tanto citati ritardi del Pnrr,Giorgia Meloni. Arrivando al Vinitaly di Verona, accolta dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fa sapere: "Non sono preoccupata dai ritardi sul Pnrr, stiamo lavorando molto, non mi convince molto la ricostruzione allarmista" Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 aprile 2023) Rassicura l'Italia, ele opposizioni, sui tanto citatidel,Giorgia. Arrivando aldi Verona, accolta dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fa sapere: "Non sono preoccupata daisul, stiamo lavorando molto, non mi convince molto la ricostruzione allarmista"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLollo1 : Questo #Vinitaly ci dimostra quanto l'agricoltura sia un mondo ricco di opportunità per il futuro dei nostri giovan… - ultimora_pol : Vinitaly, Giorgia #Meloni afferma che il governo è al lavoro su un 'liceo del Made in Italy' e aggiunge: 'Negli ist… - Agenzia_Ansa : Meloni al Vinitaly: 'Impegno per il settore e a sostegno dei giovani'. La premier a un gruppo di studenti di un ist… - milanistapelato : RT @ultimora_pol: Vinitaly, Giorgia #Meloni afferma che il governo è al lavoro su un 'liceo del Made in Italy' e aggiunge: 'Negli istituti… - augustamontarul : RT @FrancescoLollo1: Questo #Vinitaly ci dimostra quanto l'agricoltura sia un mondo ricco di opportunità per il futuro dei nostri giovani.… -