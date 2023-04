Meloni al Vinitaly: “Il vino è economia e cultura. Ragioniamo sul liceo del Made in Italy” (Video) (Di lunedì 3 aprile 2023) Il vino, con l’agroalimentare, è “un pezzo fondamentale della nostra economia e della nostra cultura”. E, dunque, “è nostro dovere sostenere questo settore”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha ribadito durante la sua visita al VinItaly di Verona, che sarà anche occasione di alcuni incontri internazionali, “particolarmente – ha spiegato – con alcuni leader dei Balcani occidentali, altro quadrante in cui il governo è molto impegnato”. Nel corso della sua visita la premier si è intrattenuta quasi un’ora al padiglione del Ministero dell’Agricoltura, dove ha incontrato anche il primo ministro della Serbia, Aleksandar Vucic?ed, e il premier albanese Edi Rama. Meloni: “Il vino è economia e cultura, nostro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Il, con l’agroalimentare, è “un pezzo fondamentale della nostrae della nostra”. E, dunque, “è nostro dovere sostenere questo settore”. Il presidente del Consiglio, Giorgia, lo ha ribadito durante la sua visita aldi Verona, che sarà anche occasione di alcuni incontri internazionali, “particolarmente – ha spiegato – con alcuni leader dei Balcani occidentali, altro quadrante in cui il governo è molto impegnato”. Nel corso della sua visita la premier si è intrattenuta quasi un’ora al padiglione del Ministero dell’Agricoltura, dove ha incontrato anche il primo ministro della Serbia, Aleksandar Vucic?ed, e il premier albanese Edi Rama.: “Il, nostro ...

