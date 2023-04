Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLollo1 : Questo #Vinitaly ci dimostra quanto l'agricoltura sia un mondo ricco di opportunità per il futuro dei nostri giovan… - PupiaTv : Meloni - Il Presidente Meloni interviene alla 55esima edizione di Vinitaly (03.04.23) - La7tv : #lariachetira Giorgia Meloni al Vinitaly, brindisi e foto con gli chef. Tra le sue dichiarazioni: 'Il vino è cultur… - BlobRai3 : 'FRATELLI' DI ... BISBOCCIA 'C'è una storia, una letteratura, una filosofia del vino. C'è un pezzo essenziale e ide… - SecolodItalia1 : Meloni al Vinitaly: “Il vino è economia e cultura, è nostro dovere sostenere il settore” (Video)… -

Così la premier Giorgiaparlando ala Verona a un gruppo di studenti di un istituto agrario. "Faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti", ha aggiunto ...Così la premier Giorgia, in visita ala Verona."Noi siamo i primi produttori al mondo, secondi consumatori e terzi esportatori al mondo e questo settore funziona anche soprattutto ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, che all'arrivo alla 55/ma edizione delaccolta dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia . La prima sosta della premier è stato ...

Vinitaly, Giorgia Meloni in visita alla fiera: brindisi in onore della cucina italiana. La premier agli studen ilgazzettino.it

Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Vinitaly, dove è arrivata in visita. “Questa è la ragione per la quale abbiamo investito e investiamo moltissimo”, ha rimarcato il presidente del ...Il governo al lavoro su un "liceo del Made in Italy". Lo ha detto Giorgia Meloni parlando al Vinitaly a Verona, e rivolgendosi a un gruppo di studenti di un istituto agragrio, ha sottolineato che "per ...