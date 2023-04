Meloni a Vinitaly: "Un nostro dovere sostenere questo mondo" (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - "È un dovere sostenere questo settore perchè funziona grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità. L'impegno del governo è con i provvedimenti che abbiamo immaginato non solo per le imprese, ma anche per i giovani per un ricambio generazionale". Al suo arrivo al Vinitaly di Verona, la premier Giorgia Meloni ha tenuto a sottolineare che "il vino non è solo un fatto economico ma anche culturale. C'è una storia, una letteratura, una filosofia del vino. C'è un pezzo essenziale e identitario quindi non poteva mancare la presenza del governo. Sarà una giornata lunga e sicuramente molto affascinante". All'interno di questa giornata la presidente del Consiglio ha in programma alcuni incontri internazionali, particolarmente con alcuni leader dei Balcani occidentali, "altro quadrante ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - "È unsettore perchè funziona grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità. L'impegno del governo è con i provvedimenti che abbiamo immaginato non solo per le imprese, ma anche per i giovani per un ricambio generazionale". Al suo arrivo aldi Verona, la premier Giorgiaha tenuto a sottolineare che "il vino non è solo un fatto economico ma anche culturale. C'è una storia, una letteratura, una filosofia del vino. C'è un pezzo essenziale e identitario quindi non poteva mancare la presenza del governo. Sarà una giornata lunga e sicuramente molto affascinante". All'interno di questa giornata la presidente del Consiglio ha in programma alcuni incontri internazionali, particolarmente con alcuni leader dei Balcani occidentali, "altro quadrante ...

