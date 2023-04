Melissa Satta pubblica la prima foto da innamorata con Matteo Berrettini (Di lunedì 3 aprile 2023) La showgirl ha postato sulla sua pagina Instagram il primo ritratto ufficiale in coppia con il tennista. I due hanno trascorso dei giorni insieme a Miami, dove Berrettini ha giocato (perdendo) alla competizione Master 1000 Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 aprile 2023) La showgirl ha postato sulla sua pagina Instagram il primo ritratto ufficiale in coppia con il tennista. I due hanno trascorso dei giorni insieme a Miami, doveha giocato (perdendo) alla competizione Master 1000

