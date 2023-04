Melissa Satta a Miami: un bikini via l’altro… per Matteo Berrettini (Di lunedì 3 aprile 2023) Melissa Satta e Matteo Berrettini infuocano il gossip con le foto della loro vacanza. Sotto il sole di Miami l’ex velina sarda e il tennista se la stanno proprio godendo. Sui social, nascosto tra i bikini, c’è anche il primo scatto di coppia. Una storia che decolla Melissa e Matteo paparazzati a fare joggingLe immagini parlano chiaro e spengono gli haters: c’è grande affiatamento in questa coppia, nata da pochi mesi, che ormai non si nasconde più. A febbraio insieme allo stadio, poi lui al compleanno di Melissa Satta, segue un San Valentino a Montecarlo e le presentazioni a Maddox, il figlio che lei ha avuto di Kevin Prince Boateng. Poi in questi giorni la vacanza a Miami: tra un avvistamento e ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 3 aprile 2023)infuocano il gossip con le foto della loro vacanza. Sotto il sole dil’ex velina sarda e il tennista se la stanno proprio godendo. Sui social, nascosto tra i, c’è anche il primo scatto di coppia. Una storia che decollapaparazzati a fare joggingLe immagini parlano chiaro e spengono gli haters: c’è grande affiatamento in questa coppia, nata da pochi mesi, che ormai non si nasconde più. A febbraio insieme allo stadio, poi lui al compleanno di, segue un San Valentino a Montecarlo e le presentazioni a Maddox, il figlio che lei ha avuto di Kevin Prince Boateng. Poi in questi giorni la vacanza a: tra un avvistamento e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dailynews_24 : Melissa Satta, si fa sul serio con Matteo Berrettini: il commento di Juliana Moreira - WjllianW : @_Meli_P Ma chi sei Melissa Satta?? Non te basta uno ms sette te brucera un poco - FrancescaVitol6 : Curiosa di sapere come è nata la storia tra Melissa satta e berrettini. Per me sembra essere fatta con il generatore - MarioDellEra1 : @vinoepensieri Vieri, Boateng e adesso Berrettini. Ha rovinato più carriere Melissa Satta che la rottura dei legamenti crociati. - MarioDellEra1 : @marcotroiani61 Vieri, Boateng e adesso Berrettini. Ha rovinato più carriere Melissa Satta che la rottura dei legamenti crociati. -