(Di lunedì 3 aprile 2023) 25 partite vinte (una per ritiro) su 26 disputate: da Rotterdam in avanti, Daniilè diventato una macchina pressoché perfetta, tanto da approdare, con oltre 3000 punti, in vetta alla Race ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sarracino85 : @AndreaPecchia1 Jannik non ha bisogno di scuse...Medvedev è la sua bestia nera, la supererà, facciamo un passo per… - tony_colombia : @autocostruttore Si Matteo...ma con la crescita che sta avendo Jannik tra breve Medvedev non sarà più la sua besti… - chil_q : RT @LadyAfro17: 2 aprile 2023, Russia MEDVEDEV CITA L'APOCALISSE 'La bestia fu presa e con lei il falso profeta,..' #2aprile #Russia #US… -

Sinner ha ormai inuna sorta dinera: sei confronti, sei sconfitte. "Sinner Non lo faccio di proposito, di metterlo in difficoltà con qualche tattica particolare. Continuo ...Jannik Sinner Dopo aver disputato un ottimo torneo Jannik Sinner si è arreso in finale nel Miami Open contro il russo Daniil, un tennista che sembra essere sempre più la sua 'nera' 6 a 0 i precedenti con il tennista russo, tornato numero 4 al mondo, che ha sempre avuto la sfida in mano, eccetto un buon ...Estratto dell'articolo di Federica Cocchi per gazzetta.itsinner Fisicamente, e forse anche mentalmente, la sua partita l'aveva vinta. Jannik Sinner non si riprende dalle fatiche della semifinale contro Carlos Alcaraz e cede, per la sesta volta su ..

Medvedev, la bestia nera: "Con me Jannik non riesce a picchiare" SuperTennis

Sinner ha ormai in Medvedev una sorta di bestia nera: sei confronti, sei sconfitte. “Sinner Non lo faccio di proposito, di metterlo in difficoltà con qualche tattica particolare. Continuo ...Il Daniil Medvedev visto ieri nella serata italiana si dimostra la bestia nera per l’altoatesino, ma sulla terra rossa europea potrebbe cambiare tutto. Le parole di Jannik Sinner è stato sicuramente ...