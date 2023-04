Medvedev è ancora un gradino sopra, Sinner si arrende (Di lunedì 3 aprile 2023) Il russo si aggiudica il Master 1000 Miami e conquista il quarto titolo dall’inizio della stagione, confermandosi in un periodo strepitoso PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Niente da fare per Jannik Sinner. Come nel 2021 il cemento di Miami non sorride completamente. Il tennista italiano si arrende per la seconda volta in carriera Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Il russo si aggiudica il Master 1000 Miami e conquista il quarto titolo dall’inizio della stagione, confermandosi in un periodo strepitoso PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Niente da fare per Jannik. Come nel 2021 il cemento di Miami non sorride completamente. Il tennista italiano siper la seconda volta in carriera Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VelvetMagIta : #MiamiOpen: troppo #Medvedev. Il primo Mille per #Sinner è ancora un taboo. #tennis #velvetmag @DaniilMedwed… - RassegnaZampa : #Tennis Masters 1000 Miami, finale amara per Sinner: sconfitto (ancora) 7-5 6-3 dal russo Medvedev - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Il sogno di Sinner svanisce in finale: Medvedev trionfa a Miami in due set #tennis - CrazyJeany : @attipensa Manca ancora per il livello di Medvedev(che per me oggi è a pari con Nole e Carlitos) ma lui è subito dietro - JeanGab63523069 : RT @DmitryEvic: #Jannik Onore a questo ragazzo Italiano ma Medvedev è ancora il più forte. -