Medjugorje. Messaggio di oggi: qual è il messaggio più importante per noi? (Di lunedì 3 aprile 2023) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio scelto per oggi, ci ricorda il motivo principale per cui è venuta in mezzo a noi. Le sue parole sono chiare e dirette e ci dicono tutto quello che Lei desidera di più per noi. La sua venuta in mezzo a noi, a Medjugorje, e ancora prima a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 3 aprile 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci ricorda il motivo principale per cui è venuta in mezzo a. Le sue parole sono chiare e dirette e ci dicono tutto quello che Lei desidera di più per. La sua venuta in mezzo a, a, e ancora prima a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... casini_alberto : Sempre il Messaggio da Medjugorje,pregare,digiunare,fare penitenza,il sacrificio più difficile da fare è quello del… - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: prepariamoci a ricevere un grande dono - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: una bellissima dichiarazione d’amore - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: come Satana ci attira e ci porta alla rovina - OrnellaFelici : Medjugorje: ‘Solo così potrò aiutarvi..’. Supplica alla Madonna del Perpetuo Soccorso da recitare oggi, 30 marzo 20… -