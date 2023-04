Mediaset comunicato stampa sul GF Vip | com’ è andata questa edizione e decisioni sul futuro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset,… - FigliodiTheo : Raga se cercate sui vari siti e articoli, Mediaset ha comunicato che la finale terminerà tra l’1:50 e le 2 #oriele - GigiGx : Addirittura doppio comunicato di #Mediaset per sottolineare gli alti #ascoltiTV del pomeriggio domenicale di Canale… - prettyharizan : RT @trash_italiano: Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset, dopo… - MorosiniLidia : @chiara466233023 Sei in contatto diretto con i vertici Mediaset? L'hanno comunicato a te??? -

Mentre a quasi un terzo (28%) la scuola ha giàche quest'anno non ci sarà nessun viaggio. E poi ci sono quelli che non andranno per scelta personale o della famiglia: sono quasi 1 su 10. ...... più di 300 milioni di pagine viste, sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip ; più di 90 milioni di interazioni sui social e più di 65 milioni di ore viste, suInfinity. Il...Inoltre, è possibile seguire il programma in streaming suInfinity sempre alle 14:45 . ... la scelta si è rivelata essere Alessio Corvino , e Lavinia glielo hafacendo mandare in ...

Grande Fratello VIP 7 ascolti tv da record e anticipazioni Tag24

Grande Fratello VIP 7 ascolti tv stagione da record, tutti i numeri Mediaset nel comunicato diffuso alla stampa rivendica il ruolo di emittente pioniera per quanto riguarda i reality show, con il ...Con un comunicato stampa l'azienda ha snocciolato tutti i numeri record della settima edizione del reality show ...