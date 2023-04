McDonald’s | licenziamenti in vista | chiusi tutti gli uffici per tre giorni | dipendenti in apprensione

(Di lunedì 3 aprile 2023)dicon il fiato sospeso in attesa che l’azienda comunichi se e quante persone abbia intenzione di licenziare: entro le prossime 24 ore il colosso del fast food comunicherà quelle che ha definito “decisioni cruciali relative ai ruoli e ai livelli di staff all’interno dell’organizzazione”. Insieme ad altri colossi del settore tech e non solo, l’azienda di Chicago si prepara a una grossa “sforbiciata”: neiscorsi ha infatti comunicato che nei primi tredi questa settimana – da lunedì 3 aprile a mercoledì 5 – i suoiamericani saranno. A rivelare la notizia è il Wall Street Journal, che riporta il contenuto della mail ricevuta dal personale Usa dell’azienda: “Nella settimana del 3 aprile comunicheremo decisioni cruciali relative ai ruoli e ...

