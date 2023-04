McDonald’s, cura dimagrante in arrivo. Dipendenti a casa per 3 giorni in attesa della comunicazione dell’azienda sui licenziamenti (Di lunedì 3 aprile 2023) Prepararsi all’impatto. Sulla scia di molti altri colossi, del settore tech ma non solo, anche McDonald’s si appresta ad annunciare scelte dolorose sul fronte occupazionale. L’annuncio è atteso entro le prossime 48 ore, e la “sforbiciata”, a giudicare dai preparativi, non sarà lieve. L’azienda di Chicago ha comunicato infatti nei giorni scorsi che nei primi tre giorni di questa settimana – da oggi lunedì 3 aprile sino a mercoledì 5 – i suoi uffici americani saranno chiusi e inaccessibili a tutto il personale: un freeze al lavoro in presenza (degli uffici, non dei fast-food) finalizzato a comunicare i licenziamenti in arrivo mentre i Dipendenti sono lontani dalla loro scrivania – a casa o in viaggio se precedentemente previsto. A rivelare la notizia è il Wall Street ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Prepararsi all’impatto. Sulla scia di molti altri colossi, del settore tech ma non solo, anchesi appresta ad annunciare scelte dolorose sul fronte occupazionale. L’annuncio è atteso entro le prossime 48 ore, e la “sforbiciata”, a giudicare dai preparativi, non sarà lieve. L’azienda di Chicago ha comunicato infatti neiscorsi che nei primi tredi questa settimana – da oggi lunedì 3 aprile sino a mercoledì 5 – i suoi uffici americani saranno chiusi e inaccessibili a tutto il personale: un freeze al lavoro in presenza (degli uffici, non dei fast-food) finalizzato a comunicare iinmentre isono lontani dalla loro scrivania – ao in viaggio se precedentemente previsto. A rivelare la notizia è il Wall Street ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @repubblica: McDonald's chiude gli uffici Usa: 'Lavorate da casa'. Ma non è un premio: comunicherà via mail i tagli al personale [a cura… - repubblica : McDonald's chiude gli uffici Usa: 'Lavorate da casa'. Ma non è un premio: comunicherà via mail i tagli al personale… -

McDonald's, cura dimagrante in arrivo. Dipendenti a casa per 3 giorni in attesa della comunicazione dell'azienda sui licenziamenti Prepararsi all'impatto. Sulla scia di molti altri colossi, del settore tech ma non solo, anche McDonald's si appresta ad annunciare scelte dolorose sul fronte occupazionale. L'annuncio è atteso entro le prossime 48 ore, e la 'sforbiciata', a giudicare dai preparativi, non sarà lieve. L'azienda ... D'Este: 'Inflazione rallenta ma tensioni sui prezzi potrebbero smorzarsi solo nel 2024' ...interventi di Dario Baroni (amministratore delegato McDonald's ... bevande, prodotti per la cura dell'ambiente domestico e della ... D'Este: "Inflazione rallenta ma tensioni sui prezzi potrebbero smorzarsi solo nel 2024" ...interventi di Dario Baroni (amministratore delegato McDonald's ... bevande, prodotti per la cura dell'ambiente domestico e della ... Prepararsi all'impatto. Sulla scia di molti altri colossi, del settore tech ma non solo, anchesi appresta ad annunciare scelte dolorose sul fronte occupazionale. L'annuncio è atteso entro le prossime 48 ore, e la 'sforbiciata', a giudicare dai preparativi, non sarà lieve. L'azienda ......interventi di Dario Baroni (amministratore delegato... bevande, prodotti per ladell'ambiente domestico e della ......interventi di Dario Baroni (amministratore delegato... bevande, prodotti per ladell'ambiente domestico e della ...