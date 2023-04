Max Verstappen lascia la F1? “Non ne vale la pena per me”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 aprile 2023) Maxha detto chiaramente di non essere un fan delle gare sprint di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha minacciato di abbandonare lo sport se le gare sprint dovessero aumentare. Le gare sprint sono state introdotte nel 2021. Max? Il pilota della Red Bull Maxha minacciato di abbandonare la Formula 1 se i capi di questo sport avessero intenzione di aumentare il numero di gare sprint. Il formato di gara abbreviata è stato introdotto per la prima volta con tre appuntamenti nel 2021 ed è stato raddoppiato a sei quest’anno, con il primo della stagione che si svolgerà in Azerbaigian alla fine del mese. Nella sua veste attuale, le qualifiche del venerdì determinano la griglia di partenza della gara di sabato. Il risultato della volata stabilisce poi l’ordine di partenza del Gran ...