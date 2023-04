Max Verstappen graziato ancora? La foto che scatena il sospetto

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tre gare nella gara. Tre ripartenze dopo bandiera rossa. Così è andato il GP di Melbourne. Ma in tanti si sono chiesti se Maxsi fosse posizionato correttamente sulla sua piazzola. Le immagini sembrano mostrare la sua Red Bull fuori dallo spazio da cui non deve obbligatoriamente uscire in partenza. Una vicenda che è parsa riproporre quanto accaduto a Ocon in Bahrain e Alonso a Jeddah, con la successiva penalità di cinque secondi irrogata a entrambi i piloti (in quel caso scontata in gara). Ma la posizione dell'olandese è corretta, per questo non c'è stata nessuna sanzione. Cosa dice l'articolo 48 del regolamento Alla lettera C dell'articolo 48 comma 1 del regolamento sportivo della Fia si legge infatti che "qualsiasi parte della zona di contatto delle gomme anteriori al di fuori delle linee (anteriori e laterali) al momento del segnale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lerstappens : RT @itsaboutlou: quel terr0r1st4 di max verstappen ha davvero deciso di mettere il gp d’austria 2022 nella prima puntata del suo documentar… - ragazzaOTP : RT @itsaboutlou: quel terr0r1st4 di max verstappen ha davvero deciso di mettere il gp d’austria 2022 nella prima puntata del suo documentar… - F1Analisi : MAX VERSTAPPEN vince il pazzo Gran Premio d’ Australia ???? @maxverstappen1 Secondo @lewishamilton Terzo… - _moondust__ : RT @itsaboutlou: quel terr0r1st4 di max verstappen ha davvero deciso di mettere il gp d’austria 2022 nella prima puntata del suo documentar… - sportli26181512 : Formula 1, le statistiche del GP Australia: Red Bull sfata il tabù a Melbourne: La Red Bull vince per la prima volt… -

Con il vantaggio che si ritrova Red Bull, non c'è ragione per cui prendersi rischi esagerati, anche dopo una partenza tutt'altro che da incorniciare, come quella dia Melbourne. In altre parole è quanto ha spiegato l'olandese nel dopogara del GP d'Australia . Resta un primo giro con le Mercedes a riempire l'inquadratura, uno - due come non accadeva ...Cosìracconta la follia del GP d'Australia di F1 , caratterizzato da ben tre bandiere rosse, molto discusse da piloti e addetti ai lavori: la prima per l'uscita di pista di Albon, che ......Subito dopo l'esposizione della bandiera a scacchi al termine di un infinito Gran Premio d'Australia in rete sono iniziate a circolare immagini sospette sul posizionamento diall'...

Con il vantaggio che si ritrova Red Bull, non c'è ragione per cui prendersi rischi esagerati, anche dopo una partenza tutt'altro che da incorniciare, come quella di Max Verstappen a Melbourne. In ...Max Verstappen ha vinto una corsa incredibile, con ben tre partenze e un giro finale dietro safety-car per dare la bandiera a scacchi. Ci sarà da discutere non poco, perché al terzo via con 2 soli ...