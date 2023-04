Maurizio Leo commenta la manovra fiscale stasera a “Quarta Repubblica” (Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’appuntamento del 3 aprile si parlerà anche del nuovo codice degli appalti e delle direttive green europee Lunedì 3 aprile, torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata il nuovo codice degli appalti con le manifestazioni in piazza della Cgil e il governo alla prova con il Pnrr. Il focus sulla riforma fiscale con il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Con reportage, cifre e approfondimenti, si tornerà a parlare delle direttive green sulla nostra tavola targate Unione europea. Poi l’intervista di Quarta Repubblica ad Antonio Mancini, l’ex boss della banda della Magliana e un approfondimento sulle borseggiatrici di Roma e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’appuntamento del 3 aprile si parlerà anche del nuovo codice degli appalti e delle direttive green europee Lunedì 3 aprile, torna l’appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata il nuovo codice degli appalti con le manifestazioni in piazza della Cgil e il governo alla prova con il Pnrr. Il focus sulla riformacon il viceministro dell’EconomiaLeo. Con reportage, cifre e approfondimenti, si tornerà a parlare delle direttive green sulla nostra tavola targate Unione europea. Poi l’intervista diad Antonio Mancini, l’ex boss della banda della Magliana e un approfondimento sulle borseggiatrici di Roma e ...

