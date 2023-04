Mattia Zenzola piange per l’uscita di Samuele Segreto (Di lunedì 3 aprile 2023) Il rapporto fra Mattia Zenzola e Samuele Segreto è sempre stato molto intenso (a ottobre abbiamo pure assistito a una scenata di gelosia) e quando i giudici hanno deciso per l’eliminazione di quest’ultimo, Mattia è scoppiato a piangere. Mattia Zenzola sempre più vicino a Samuel Segreto fa scoppiare la gelosia di Gianmarco Petrelli https://t.co/CWd7ToGeHm #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 14, 2022 “Tu non meritavi di uscire, lo penso. Non me lo aspettavo, non te lo meritavi. Penso sia un pensiero di tutti ma nessuno lo dice. Non me lo sarei mai aspettato”. Mattia Zenzola: “l’uscita di Samu mi ha buttato giù” Mattia Zenzola, anche dopo ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 aprile 2023) Il rapporto fraè sempre stato molto intenso (a ottobre abbiamo pure assistito a una scenata di gelosia) e quando i giudici hanno deciso per l’eliminazione di quest’ultimo,è scoppiato are.sempre più vicino a Samuelfa scoppiare la gelosia di Gianmarco Petrelli https://t.co/CWd7ToGeHm #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 14, 2022 “Tu non meritavi di uscire, lo penso. Non me lo aspettavo, non te lo meritavi. Penso sia un pensiero di tutti ma nessuno lo dice. Non me lo sarei mai aspettato”.: “di Samu mi ha buttato giù”, anche dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elis_panico : RT @nanak0robiyaoki: io tutto mi aspettavo nella vita tranne che stare sotto a un 2004 e invece è arrivato mattia zenzola ?????????????? https://t… - _aliroste_ : RT @giuliaxaccade: la sconnessione di mattia zenzola, olio su tela - Alefarris02 : RT @matianstan: “io parlo in generale… non parlavo di wax e samu perchè nemmeno wax doveva uscire, anzi sono contento per wax” mattia zenz… - lapolleriaa : RT @matianstan: “io parlo in generale… non parlavo di wax e samu perchè nemmeno wax doveva uscire, anzi sono contento per wax” mattia zenz… - Jacoposvoice : RT @matianstan: “io parlo in generale… non parlavo di wax e samu perchè nemmeno wax doveva uscire, anzi sono contento per wax” mattia zenz… -