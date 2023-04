Matteotti di Saronno “in quarantena” | un mese e mezzo di cantiere per i lavori

...Tutte le Aperture previste nell'Ovest Milanese 1)VILLA IDA LAMPUGNANI GAJO Parabiago "Via... Grassi di5)ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI - CENTRO CULTURALE IKEDA Corsico "Via ......una donna di 54 anni che questa mattina all'interno di un negozio situato in via, a ...del locale che hanno subito lanciato l'allarme consentendo ai sanitari della Croce Rossa didi ...I viaggiatori da Varese possono utilizzare la linea FN Varese -- Milano. Come funzionano i ... Cavaria con Premozzo), Albizzate - Solbiate Arno (Incrocio via Mazzini/via, Albizzate), ...

Cantiere sino a maggio al Matteotti di Saronno Il Notiziario

Apertura il 3 aprile, chiusura a metà maggio: una quarantina di giorni di cantiere per i lavori nel quartiere Matteotti di Saronno che portano alla chiusura di via Rosselli. L’apertura del cantiere al ...SARONNO – “Proseguono con celerità i lavori di riqualificazione che l’Amministrazione saronnese ha avviato al quartiere Matteotti per la trasformazione del tratto di viale Amendola che ...