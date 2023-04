Matteo Messina Denaro aveva fatto secretare la sua scheda medica: inquirenti a lavoro per capire se c’è un regista dietro questa scelta (Di lunedì 3 aprile 2023) Matteo Messina Denaro aveva fatto secretare la sua scheda medica. Dopo la prima operazione al colon subita il 13 novembre del 2020, aveva firmato un modulo – sotto il falso nome di Andrea Bonafede – perché la scheda scomparisse dal sistema informatico. Un particolare, scovato dai Ros, di non poco conto, soprattutto in merito alle accuse rivolte al medico di famiglia Alfonso Tumbarello. I suoi legali si sono infatti rivolti al Tribunale del riesame impugnando la richiesta di carcerazione della Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. Richiesta che è stata giudicata non ammissibile, lo scorso 24 febbraio, dal collegio presieduto da Antonia Pappalardo. Ed è da questo primo confronto tra difesa e accusa di fronte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)la sua. Dopo la prima operazione al colon subita il 13 novembre del 2020,firmato un modulo – sotto il falso nome di Andrea Bonafede – perché lascomparisse dal sistema informatico. Un particolare, scovato dai Ros, di non poco conto, soprattutto in merito alle accuse rivolte al medico di famiglia Alfonso Tumbarello. I suoi legali si sono infatti rivolti al Tribunale del riesame impugnando la richiesta di carcerazione della Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. Richiesta che è stata giudicata non ammissibile, lo scorso 24 febbraio, dal collegio presieduto da Antonia Pappalardo. Ed è da questo primo confronto tra difesa e accusa di fronte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngelIvar_ : RT @Marina_Y_Vagina: IO SERENA PATTARO SON MASSONA E FECI 100 ORGE LESBICHE CON MARINA BERLUSCONI, IN SUA VILLA IN FRANCIA! IN 1 CASO, MENT… - teocorbe : @HuffPostItalia io cmq convocherei matteo Messina denaro x un tavolo sulla legalità..... e kim jong un per un tavolo sulla democrazia - DeSantis1948 : RT @petergomezblog: Csm, corsa a tre (con rischio spaccatura) per guidare la Procura di Firenze: c’è anche il pm che ha fatto arrestare Mat… - motamanet : Oltre alla #Montaruli farei un pensierino anche su Matteo Messina Denaro alla DIA - Stefano___1970 : RT @antimafia2000: Matteo Messina Denaro chiese secretazione del suo fascicolo medico -

Abusi nella Chiesa e coperture, fact checking alla "dottrina Zuppi" ... il 2 aprile , è stato ospite di Domani anche il cardinale Matteo Maria Zuppi. Un'importante ... vittima di don Carlo Bottero, reo confesso, e ad Antonio Messina, abusato a Enna da don Giuseppe Rugolo (... Mafia e massoneria, due mondi connessi in unico sistema criminale Isaia Sales analizza la storia dell'incrocio tra logge e criminalità organizzata Dopo la cattura del boss Matteo Messina Denaro i rapporti tra mafia e massoneria sono tornati al centro della cronaca giudiziaria. Le mafie nel corso del tempo hanno saputo cavalcare - e anticipare - le evoluzioni della ... Matteo Messina Denaro chiese secretazione del suo fascicolo medico Matteo Messina Denaro , che per curarsi, durante la latitanza usava l'identità del geometra Andrea Bonafede, chiese che venisse secretato il suo fascicolo sanitario elettronico, il dossier che ... ... il 2 aprile , è stato ospite di Domani anche il cardinaleMaria Zuppi. Un'importante ... vittima di don Carlo Bottero, reo confesso, e ad Antonio, abusato a Enna da don Giuseppe Rugolo (...Isaia Sales analizza la storia dell'incrocio tra logge e criminalità organizzata Dopo la cattura del bossDenaro i rapporti tra mafia e massoneria sono tornati al centro della cronaca giudiziaria. Le mafie nel corso del tempo hanno saputo cavalcare - e anticipare - le evoluzioni della ...Denaro , che per curarsi, durante la latitanza usava l'identità del geometra Andrea Bonafede, chiese che venisse secretato il suo fascicolo sanitario elettronico, il dossier che ... Matteo Messina Denaro, è caccia al medico regista della sua latitanza TGCOM Messina Denaro, il boss chiese di secretare il fascicolo sanitario Ora gli inquirenti si stanno proprio concentrando sulla rete di contatti in ambito medico sanitario costruita da Matteo Messina Denaro nell’ombra. Il primo nome è quello di Alfonso Tumbarello, il ... Mafia, tribunale del Riesame: “Medico di Messina Denaro a servizio di Cosa Nostra” Lo scrive il tribunale del Riesame di Palermo che oggi ha depositato le motivazioni del provvedimento col quale ha confermato il carcere per Alfonso Tumbarello, medico curante di Matteo Messina Denaro ... Ora gli inquirenti si stanno proprio concentrando sulla rete di contatti in ambito medico sanitario costruita da Matteo Messina Denaro nell’ombra. Il primo nome è quello di Alfonso Tumbarello, il ...Lo scrive il tribunale del Riesame di Palermo che oggi ha depositato le motivazioni del provvedimento col quale ha confermato il carcere per Alfonso Tumbarello, medico curante di Matteo Messina Denaro ...