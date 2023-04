Matteo Berrettini e Melissa Satta: prima foto di coppia su Instagram (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo i rumors delle settimane scorse, Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono regalati la prima foto di coppia sui social Matteo Berrettini e Melissa Satta escono allo scoperto anche sui social, pubblicando la loro prima foto di coppia su Instagram. Il tennista e la showgirl si frequentano da alcuni mesi e sono stati paparazzati insieme in varie occasioni. Melissa Satta e Matteo Berrettini si stanno rilassando negli Stati Uniti, la prima foto che li ritrae insieme è stata pubblicata sul profilo Instagram della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo i rumors delle settimane scorse,si sono regalati ladisui socialescono allo scoperto anche sui social, pubblicando la lorodisu. Il tennista e la showgirl si frequentano da alcuni mesi e sono stati paparazzati insieme in varie occasioni.si stanno rilassando negli Stati Uniti, lache li ritrae insieme è stata pubblicata sul profilodella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Melissa Satta, prima foto pubblica con Matteo Berrettini - infoitcultura : Melissa Satta pubblica la prima foto social con Matteo Berrettini - infoitcultura : Melissa Satta a Miami: un bikini via l’altro… per Matteo Berrettini - infoitcultura : Melissa Satta e Matteo Berrettini, il primo selfie di coppia è coi cappellini coordinati - infoitcultura : Melissa Satta e Matteo Berrettini:è polemica per la foto insieme, ma interviene Juliana Moreira! -