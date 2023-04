(Di lunedì 3 aprile 2023) Sconfitto all’esordio nel Masters 1000 diha deciso di rimanere in Florida per un’altra settimana in modo da continuare ad allenarsi. Il tennista romano non lo ha fatto però da solo visto che è stato raggiunto dalla fidanzata. I due erano stati immortalati insieme durante una corsa e i dubbi sulla loro relazione erano stati ormai totalmente fugati. L’unica cosa che mancava era l’ufficialità, finalmente arrivata nella mattinata di lunedì 3 aprile. Sul suo profilo Instagram,ha infatti postato unain cui abbracciain spiaggia. Il tennista l’ha poi ripostata sulle sue storie, di fatto ufficializzando la storia d’amore con la showgirl. Ecco di seguito la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Matteo #Berrettini e Melissa #Satta innamorati a #Miami: sui social spunta la prima foto di coppia - GossipNews_it : Melissa Satta e Matteo Berrettini innamorati a Miami: la 37enne pubblica il primo selfie col fidanzato, guarda - VanityFairIt : È ufficiale, c'è anche la foto su Instagram! #MelissaSatta #MatteoBerrettini - sportli26181512 : Melissa Satta show in bikini a Miami FOTO: Il suo Matteo Berrettini è uscito ai trentaduesimi di finale del torneo… - Sport_Fair : #Berrettini e #MelissaSatta ufficializzano la loro storia Sui social il primo scatto insieme -

Melissa Satta efanno sul serio. A quattro mesi dal primo incontro, avvenuto grazie ad alcuni amici in comune, la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto. L'ex Velina di Striscia la notizia ha ...Melissa Satta, selfie dolce cone foto spettacolari Melissa Satta e: da Miami è arrivato un selfie dolcissimo (guarda la gallery) che racconta come la loro storia d'amore vada sempre più a gonfie ...La showgirl 37enne e il tennista 26enne sono sempre più felici insieme I due, dopo i giorni insieme in Florida, tornano in Italia per riprendere la routine quotidiana Melissa Satta ea Miami si fanno vedere più innamorati che mai . La showgirl 37enne pubblica sul suo profilo Instagram il primo selfie col fidanzato . L'ex velina abbraccia il tennista 26enne e lo ...

Melissa Satta pubblica la prima foto da innamorata con Matteo Berrettini Vanity Fair Italia

Già lo sapevamo (anche perché sono stati paparazzati insieme diverse volte) ma adesso è ufficiale: l'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini va a gonfie vele.La showgirl 37enne e il tennista 26enne sono sempre più felici insieme I due, dopo i giorni insieme in Florida, tornano in Italia per riprendere la routine quotidiana Melissa Satta e Matteo Berrettini ...