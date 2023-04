Mattarella inaugura il ristorante PizzAut, Lorenzo da Cormano comincia a lavorarci (Di lunedì 3 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una domenica alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’inaugurazione della pizzerie PizzAut a Monza, la pizzeria in cui prestano il loro servizio ragazzi con autismo e che apre una seconda sede dopo quella di Cassina de’ Pecchi: un momento particolare anche per Lorenzo Ballarani, giovane di Cormano, che proprio in queste ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 3 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una domenica alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio, per l’zione della pizzeriea Monza, la pizzeria in cui prestano il loro servizio ragazzi con autismo e che apre una seconda sede dopo quella di Cassina de’ Pecchi: un momento particolare anche perBallarani, giovane di, che proprio in queste ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Giornata dell'autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza, c'è anche Elio con il figlio: 'Sono uno di voi, tutti d… - repubblica : Giornata autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza. Il fondatore Nico Acampora: 'Per i nostri ragazzi una gioia… - RaiNews : PizzAut raddoppia e inaugura il secondo locale con Mattarella. Acampora: 'Per il presidente la pizza Art. 1' - MrLin27 : RT @LaStampa: Mattarella inaugura PizzAut: 'Sono uno di voi!'. E i ragazzi gli preparano la pizza 'Articolo 1' - Avv_G_Campa : RT @thebrightside0: #topgoodnews ?????? Il Presidente #Mattarella inaugura a Monza un locale di #Pizzaut ! Per noi una notizia da #primapagin… -