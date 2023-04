Mattarella a PizzAut | Dirmi che sono uno di voi è un complimento

(Di lunedì 3 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - “Questo per me è un, perchéuno di voi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, si è rivolto ai ragazzi di, che al termine del pranzo nel nuovo locale di Monza, gli...

Estratto da repubblica.itinaugurazionemonza 'Sono emozionatissimo e molto stanco, perché stanotte non ho dormito per nulla. Il presidente della Repubblica incontra i miei ragazzi. Non riesco ancora a ...Il Presidente, accompagnato da Nino Acampora, l'ideatore di, ha assistito al taglio del nastro della nuova sede, visitato la struttura e presenziato alla firma del ...'Grazie di avermi invitato all'inaugurazione di questo bellissimo e straordinario spazio' con i suoi 222 mq di cucine dove si terranno anche le lezioni dellaAcademy, ha concluso, '...

Non serve essere genitore di un ragazzo o una ragazza con autismo per commuoversi di fronte all'immagine del presidente Mattarella seduto a tavola davanti a una pizza tricolore creata apposta per lui ...