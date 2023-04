Massimiliano Fedriga stravince le elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto come ampiamente previsto. . In base ai primi exit poll Rai, il governatore leghista uscente, sostenuto da FdI, Forza Italia e Lega, ottiene il secondo mandato riscuotendo consensi nella forchetta 61-65%. Si ferma al 28-32% il rivale del centrosinistra Massimo Moretuzzo, sostenuto da Pd-M5S e anche dall’Alleanza Verdi Sinistra. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi. Entrambi rischiano di non superare la soglia del 4%. Il dato provvisorio dell’affluenza è intorno al 47,3%, solo due punti in meno del 2018.