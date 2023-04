Martina Miliddi dice addio a Raffaele Renda: “Strade diverse” (Di lunedì 3 aprile 2023) Martina Miliddi è stata un’allieva della ventesima edizione di Amici. Il suo sogno di arrivare al serale si è realizzato, ma non quello di vincere il programma. Infatti, si è classificata al decimo posto. Non si parla della ragazza solo per il suo talento nella danza perché, spesso, è al centro di notizie di cronaca rosa. Dopo la fine della storia d’amore con Aka7even, che ha fatto infuriare i fan, si è avvicinata a Raffaele Renda, anche lui conosciuto durante il talent show. Dopo una lunga frequentazione, però, i due hanno deciso di dirsi addio. È stata la ragazza a rompere il silenzio. Potrebbe interessarti: Amici 22: dove vedere la replica del Serale Amici 20, Martina Miliddi sulla relazione con Raffaele Renda: “Ci vogliamo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 3 aprile 2023)è stata un’allieva della ventesima edizione di Amici. Il suo sogno di arrivare al serale si è realizzato, ma non quello di vincere il programma. Infatti, si è classificata al decimo posto. Non si parla della ragazza solo per il suo talento nella danza perché, spesso, è al centro di notizie di cronaca rosa. Dopo la fine della storia d’amore con Aka7even, che ha fatto infuriare i fan, si è avvicinata a, anche lui conosciuto durante il talent show. Dopo una lunga frequentazione, però, i due hanno deciso di dirsi. È stata la ragazza a rompere il silenzio. Potrebbe interessarti: Amici 22: dove vedere la replica del Serale Amici 20,sulla relazione con: “Ci vogliamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Martina Miliddi dice addio a Raffaele Renda: “Strade diverse” #MartinaMiliddi #RaffaeleRenda #Amici20 - IsaeChia : #Amici20, Martina Miliddi parla per la prima volta dopo la rottura con Raffaele Renda: “Ci tengo a precisare che…”… - fandimarefuori : RT @loideyes: La celentano deve smettere di trattare maddalena come se fosse una martina miliddi qualunque #AMICI22 - sstefanialiga : RT @loideyes: La celentano deve smettere di trattare maddalena come se fosse una martina miliddi qualunque #AMICI22 - ChiaraRagosta : RT @bradipo22: Cricca il premio Martina Miliddi dell’edizione per quantità di culo #Amici22 -