Marlène Schiappa in copertina su Playboy, i colleghi attaccano la ministra francese (Di lunedì 3 aprile 2023) Sulla rivista c'è un'intervista a Marlène Schiappa, segretaria di Stato all'Economia sociale, solidale e ambientale. Nel testo si parla di «libertà delle donne e femminismo, politica e letteratura», ma a far parlare e indignare parte del mondo politico è la scelta di Playboy e la sua copertina

I fatti del 3 Aprile 2023: allarme Pnrr, Mattarella vede Draghi, il Papa a San Pietro ... A Kiev è stato arrestato Pavlo Lebid, il metropolita ortodosso fedele al Patriarcato di Mosca • Polemiche in Francia: Marlène Schiappa, viceministra all'Economia sociale, è in copertina su Playboy. Polemiche in Francia per la viceministra in copertina su Playboy L'ultimo caso quello della vice - ministra della Solidarietà, Marlene Schiappa, che l'8 aprile apparirà sulla copertina di Playboy, indossando un lungo vestito bianco, per una lunga intervista sui diritti delle donne. Francia, la premier Borne bacchetta la viceministra Schiappa per l'intervista a Playboy: "Fuori luogo" PARIGI - La premier francese Elisabeth Borne ha telefonato alla viceministra Marlène Schiappa, per comunicarle che la sua intervista che sarà pubblicata l'8 aprile su Playboy "è completamente fuori luogo nell'attuale contesto". Lo si è appreso dall'entourage della prima ministra.