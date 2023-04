Marko, chi è il corteggiatore di Silvia a Uomini e Donne: età, lavoro, di dov’è (Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra storie d’amore, scontri e confronti, i protagonisti, che siano dame e cavalieri o giovani tronisti e corteggiatori sono lì, nel programma che vede al timone Maria De Filippi, con un solo obiettivo: mettersi alla prova e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Marko, un uomo che ha chiamato la trasmissione per conoscere meglio Silvia, una delle dame di questa edizione del parterre femminile, che a inizio anno ha avuto una storia (seppur breve) con Biagio, ex volto del dating show. Cosa sappiamo su Marko di Uomini e Donne Marko è un nuovo cavaliere di Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra storie d’amore, scontri e confronti, i protagonisti, che siano dame e cavalieri o giovani tronisti e corteggiatori sono lì, nel programma che vede al timone Maria De Filippi, con un solo obiettivo: mettersi alla prova e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare, un uomo che ha chiamato la trasmissione per conoscere meglio, una delle dame di questa edizione del parterre femminile, che a inizio anno ha avuto una storia (seppur breve) con Biagio, ex volto del dating show. Cosa sappiamo sudiè un nuovo cavaliere die ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Marko, chi è il corteggiatore di Silvia a Uomini e Donne: età, lavoro, di dov'è #uominiedonne - doctorappleita : @Laudantes Risultati decisamente sopra le aspettative… applausi per Thiago! Peccato per Marko e chi ci ha puntato a… - VinVin90916608 : @Marko_lino_1 Ditemi…che faccio domani senza di voi? Da chi mi informo? - alesaem : @Marko_lino_1 Ha detto : “ci sentiamo dopo” e Marko :” io alle 4.00 riapriamo la room …. “ vabbè ragazzi ci vediamo… - La_Riny : @Marko_lino_1 Ma per chi non è pratico come me per vederlo che fa? -