Mario Venuti choc: “Sono stato aggredito con una violenta pedata al petto, come una mossa di arti marziali. Il motivo? Una domanda ‘da sbirro'” (Di lunedì 3 aprile 2023) aggredito per una domanda “da sbirro”. Brutta avventura per Mario Venuti, che ha raccontato sui social di essere stato malmenato a Catania a causa di un diverbio con un passante. Il cantautore ne ha parlato in un post sul proprio profilo personale di Facebook riportato da diverse testate. “Catania è una città in mano ai delinquenti” ha esordito l’artista, spiegando quanto avvenuto nella giornata del primo aprile (e purtroppo non si tratta di un pesce d’aprile). IL RACCONTO DELL’AGGRESSIONE – “Stamattina Sono stato aggredito con una violenta pedata al petto, data di rovescio, come una mossa di arti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)per una“da”. Brutta avventura per, che ha raccontato sui social di esseremalmenato a Catania a causa di un diverbio con un passante. Il cantautore ne ha parlato in un post sul proprio profilo personale di Facebook riportato da diverse testate. “Catania è una città in mano ai delinquenti” ha esordito l’sta, spiegando quanto avvenuto nella giornata del primo aprile (e purtroppo non si tratta di un pesce d’aprile). IL RACCONTO DELL’AGGRESSIONE – “Stamattinacon unaal, data di rovescio,unadi...

