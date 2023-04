Maria Kodama, gli occhi di Borges (Di lunedì 3 aprile 2023) Il loro primo incontro avvenne che lei aveva otto anni. “Ti offro povere strade, tramonti disperati, la luna dei laceri sobborghi”. E’ la sua insegnante di inglese a mettere sotto gli occhi di Marí... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 aprile 2023) Il loro primo incontro avvenne che lei aveva otto anni. “Ti offro povere strade, tramonti disperati, la luna dei laceri sobborghi”. E’ la sua insegnante di inglese a mettere sotto glidi Marí... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Maria Kodama, gli occhi di Borges
E' la sua insegnante di inglese a mettere sotto gli occhi di María Kodama quella poesia, Two English Poems. Non è che ci capii molto, spiegava, ma ne rimasi affascinata. Del resto nella vita è così: ...

Sbaglia chi identifica il conservatorismo solo con l'antiliberalismo
Ma gli ideali conservatori sono 'qualcosa di più alto e più profondo del meschino desiderio di perdere ciò che si ha il più lentamente possibile'

Addio a Maria Kodama, moglie di Borges

È morta Maria Kodama, la vedova di Borges
AGI - È morta a 86 anni Maria Kodama, vedova dello scrittore argentino Jorge Luis Borges. I suoi resti, si legge sul quotidiano argentino La Nacion, sono stati inumati al cimitero Parque Memorial del Pilar nella provincia...

Maria Kodama, gli occhi di Borges
Il Foglio
Una vita con lo scrittore e sua moglie per cinquanta giorni. La passione per l'inglese antico, le polemiche, i sogni...

Il Labirinto Borges
Nell'isola di San Giorgio Maggiore si trova uno dei parchi più belli d'Italia. Il Labirinto Borges è composto da 3200 piante di bosso.