Mare Fuori, ad Acerra incontro con gli attori del cast (Di lunedì 3 aprile 2023) Serie televisiva da record amata da giovani e adulti, ‘Mare Fuori’ sarà oggetto di un focus domani alle ore 18 al Parco Urbano di Acerra (Napoli), in via George Sand 7, con un incontro con i protagonisti della serie nell’ambito delle tappe annuali per le scuole di School Hub, evento speciale del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Gli attori del cast Giovanna Sannino (Carmela), Enrico Tijani (Dobermann), Francesco Panarella (Cucciolo), Antonio D’Aquino (Milos), prenderanno parte ad un incontro con i giovani e gli studenti del territorio, presentato da Stefania Sirignano, sulle tematiche sociali trattate dalla serie. Al termine lasceranno le loro impronte su delle tavole di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 aprile 2023) Serie televisiva da record amata da giovani e adulti, ‘’ sarà oggetto di un focus domani alle ore 18 al Parco Urbano di(Napoli), in via George Sand 7, con uncon i protagonisti della serie nell’ambito delle tappe annuali per le scuole di School Hub, evento speciale del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). GlidelGiovanna Sannino (Carmela), Enrico Tijani (Dobermann), Francesco Panarella (Cucciolo), Antonio D’Aquino (Milos), prenderanno parte ad uncon i giovani e gli studenti del territorio, presentato da Stefania Sirignano, sulle tematiche sociali trattate dalla serie. Al termine lasceranno le loro impronte su delle tavole di ...

