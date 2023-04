Marco Raduano | il boss evaso dal carcere | c' è la svolta | scattano gli arresti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11Maenza : @marziaronc Ci sono due nuovi Super Latitanti in circolazione: Daniel Oscar Cherutti (Latitante dal 28 Dicembre 20… - 11Maenza : @andreapurgatori Ci sono due nuovi Super Latitanti in circolazione: Daniel Oscar Cherutti (Latitante dal 28 Dicemb… - toretelling : @SecolodItalia1 A gennaio con questo governo e scappato Massimiliano Sestito, a febbraio Marco Raduano... Poi parla… -

Potrebbe esserci una clamorosa svolta sull'evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros del 39enne boss della mafia gargana. La Squadra Mobile di Nuoro ha arrestato due persone, secondo quanto appreso la moglie di un detenuto e un agente carcerario, che potrebbero avere avuto un qualche ruolo in merito alla ...... dopo le denunce per i problemi di sicurezza e vuoto di organico, in seguito alla clamorosa fuga dal reparto di alta sicurezza del boss della mafia garganica. L'uomo è latitante dal 25 ...Dell'evasione del boss, detto Pallone, avvenuta ormai un mese fa dal carcere di massima sicurezza di Nuoro , è trascorso un mese ed è rimasto poco più di quelle immagini che hanno ...

Oltre un mese di latitanza per boss Marco Raduano. Sopralluogo StatoQuotidiano.it

Sarebbero legati all'indagine sulla clamorosa evasione del boss Marco Raduano dal carcere nuorese di Badu 'e Carros gli arresti di due persone effettuati dalla Squadra Mobile di Nuoro. Si tratterebbe ...Per l'evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros del 39enne boss della mafia garganica Marco Raduano, la polizia ha arrestato due persone. Si tratterebbe della moglie di un detenuto e di un agente ...