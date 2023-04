Mara Venier Querela Mediaset: Aspetto Le Vostre Scuse! (Di lunedì 3 aprile 2023) Mara Venier denuncia Mediaset: con una storia sui social la conduttrice ha confermato di aver sporto denuncia contro l’azienda, dopo il tweet offensivo contro di lei proveniente dall’account ufficiale… Mara Venier è stata protagonista, insieme a Barbara D’Urso, di un avvenimento spiacevole che ha riguardato l’account ufficiale di Mediaset. È stato diffuso un tweet, infatti, in cui venivano rivolte parole molto offensive alla Venier. Quest’ultima ha deciso di procedere per vie legali denunciando Mediaset, e dicendo di attendere le loro scuse. Mara Venier denuncia Mediaset: la frecciatina della conduttrice sui social! Mara Venier e Barbara D’Urso sono state al centro di ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 3 aprile 2023)denuncia: con una storia sui social la conduttrice ha confermato di aver sporto denuncia contro l’azienda, dopo il tweet offensivo contro di lei proveniente dall’account ufficiale…è stata protagonista, insieme a Barbara D’Urso, di un avvenimento spiacevole che ha riguardato l’account ufficiale di. È stato diffuso un tweet, infatti, in cui venivano rivolte parole molto offensive alla. Quest’ultima ha deciso di procedere per vie legali denunciando, e dicendo di attendere le loro scuse.denuncia: la frecciatina della conduttrice sui social!e Barbara D’Urso sono state al centro di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - trash_italiano : Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset,… - marcoluci1 : Jerry Calà parla dell'infarto ospite dell'ex moglie Mara Venier - ricpuglisi : RT @a_ponchielli: @ricpuglisi Non si preoccupi, per il seguito lei gareggia ormai con Maria De Filippi e Mara Venier. Il segmento di mercat… - a_ponchielli : @ricpuglisi Non si preoccupi, per il seguito lei gareggia ormai con Maria De Filippi e Mara Venier. Il segmento di… -