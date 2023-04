Mann | riapre l' ala occidentale | ecco la sezione Campania romana

(Di lunedì 3 aprile 2023) ... andando a sbirciare tra gli stupefacenti apparati decorativi degli edifici pubblici, scoprendo come l'arte fosse, per i nostri antenati, un'esperienza del quotidiano. Alla cerimonia di inaugurazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca #Cultura Sezione Campania Romana del MANN: dopo 50 anni, riapre l’ala occidentale del… - maxcerrito66 : Il Mann faro culturale della città da oggi riapre nuova sezione Campania Romana - MermanPhoenix : RT @MANNapoli: Che meraviglia la Sezione Campania Romana del #MANN! Si riapre da metà febbraio! ??: Valentina Cosentino -

... d'ora in avanti è, senza ombra di dubbio, il più grande museo di archeologia classica al mondo" commenta il Direttore del, Paolo Giulierini, che ringrazia chi ha reso possibile l'apertura della ...I volti di Massimo Troisi' altra gli eventi da non perdere. La mostra sarà visitabile fino al ... che si trova a undici metri sotto il manto stradale, nel sottosuolo di un palazzo privato,...I volti di Massimo Troisi' altra gli eventi da non perdere. La mostra sarà visitabile fino al ... che si trova a undici metri sotto il manto stradale, nel sottosuolo di un palazzo privato,...

Napoli, il MANN riapre le sale monumentali dopo 50 anni - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Oggi è un giorno importante per Napoli che festeggia l'inaugurazione della nuova sezione Campania Romana del Museo Archeologico Nazionale, con la riapertura ...Doppio appuntamento lunedì, 3 aprile 2023, a Napoli per la cultura. Con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano atteso prima al Museo archeologico nazionale di Napoli, ...