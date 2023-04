Mancini: «Vogliamo l’europeo. Balotelli? Capitolo chiuso» (Di lunedì 3 aprile 2023) «Il Mondiale allargato non mi piace perché aumentano le partite. Bisogna diminuire le gare per permettere ai giocatori di respirare». queste le parole del tecnico nazionale italiana Roberto Mancini, pronunciate in occasione della conferenza stampa sul rinnovo della partnership tra Figc e Tim. Mancini su mondiale, europeo e gli oriundi L’ex allenatore di Inter e Zenit si è anche sbottonato sul nuovo format del mondiale a 48 squadre che vedremo per la prima volta nel 2026. Un altro obiettivo fondamentale per la Nazionale italiana è la qualificazione all’europeo del 2024. «Oriundi? Ci sono tanti calciatori che stiamo seguendo. Non è più semplice chiamare un giocatore dall’altra parte del mondo, ma lo fanno tutte le nazionali, è una polemica senza logica. Siamo contenti se c’è la possibilità di chiamare giocatori in Italia. Qualcuno c’è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) «Il Mondiale allargato non mi piace perché aumentano le partite. Bisogna diminuire le gare per permettere ai giocatori di respirare». queste le parole del tecnico nazionale italiana Roberto, pronunciate in occasione della conferenza stampa sul rinnovo della partnership tra Figc e Tim.su mondiale, europeo e gli oriundi L’ex allenatore di Inter e Zenit si è anche sbottonato sul nuovo format del mondiale a 48 squadre che vedremo per la prima volta nel 2026. Un altro obiettivo fondamentale per la Nazionale italiana è la qualificazione aldel 2024. «Oriundi? Ci sono tanti calciatori che stiamo seguendo. Non è più semplice chiamare un giocatore dall’altra parte del mondo, ma lo fanno tutte le nazionali, è una polemica senza logica. Siamo contenti se c’è la possibilità di chiamare giocatori in Italia. Qualcuno c’è ...

