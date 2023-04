Mancini: «Polemica su oriundi senza logica. Mondiale allargato non mi piace» (Di lunedì 3 aprile 2023) “Quella sugli oriundi in Nazionale è una Polemica senza logica. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori non ci devono rimanere male, devono giocare e fare gol, se li fanno e fanno bene noi li chiamiamo”. È quanto detto dal ct dell’Italia, Roberto Mancini, a margine della L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) “Quella sugliin Nazionale è una. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori non ci devono rimanere male, devono giocare e fare gol, se li fanno e fanno bene noi li chiamiamo”. È quanto detto dal ct dell’Italia, Roberto, a margine della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

