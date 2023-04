Mancini: «È chiaro che il Napoli non può vincerle tutte» (Di lunedì 3 aprile 2023) L’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, è stato intervistato durante una conferenza stampa per il prolungamento di Tim come sponsor della Figc. I giornalisti hanno voluto parlare degli argomenti più recenti in tema campionato, chiedendo all’allenatore chi avrà la meglio tra Milan e Napoli in Europa. Mancini ha risposto ai microfoni dicendo «Non lo so, credo che la Champions sia un’altra cosa». Ha poi aggiunto: «il Milan ha meritato la vittoria, poi è chiaro che il Napoli non può vincerle tutte, qualche sconfitta può starci». Nell’intervista sono poi state toccate altre tematiche, come l’ipotetica convocazione di Mario Balotelli, su cui Mancini sembra aver voluto chiudere un capitolo. L’allenatore è nel gruppo di tutti gli esperti di calcio che, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) L’allenatore della Nazionale, Roberto, è stato intervistato durante una conferenza stampa per il prolungamento di Tim come sponsor della Figc. I giornalisti hanno voluto parlare degli argomenti più recenti in tema campionato, chiedendo all’allenatore chi avrà la meglio tra Milan ein Europa.ha risposto ai microfoni dicendo «Non lo so, credo che la Champions sia un’altra cosa». Ha poi aggiunto: «il Milan ha meritato la vittoria, poi èche ilnon può, qualche sconfitta può starci». Nell’intervista sono poi state toccate altre tematiche, come l’ipotetica convocazione di Mario Balotelli, su cuisembra aver voluto chiudere un capitolo. L’allenatore è nel gruppo di tutti gli esperti di calcio che, ...

