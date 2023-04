Manchester United vs Brentford – probabili formazioni

(Di lunedì 3 aprile 2023) Con l’obiettivo di interrompere una serie di tre partite senza vittorie e senza gol in Premier League, ilaccoglie ilall’Old Trafford mercoledì 5 marzo sera. Nel fine settimana i Red Devils sono stati sconfitti per 2-0 dal Newcastle, mentre i Bees sono stati rimontati tre volte nel 3-3 con il Brighton & Hove Albion. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIn modo sorprendentemente simile alla sconfitta dell’Arsenal contro il Newcastle al St. James’ Park dello scorso anno – che ha messo fine alle ...

... il tecnico dei Red Devils ha informato la società di voler cedere alcuni calciatori nel prossimo mercato In seguito alla sconfitta per 2 - 0 contro il Newcastle, il tecnico del...Domenica da dimenticare per ilche è crollato 2 - 0 contro il Newcastle sotto i colpi di Willock e Wilson. Nel post gara, Luke Shaw ha raccontato a Sky Sport Uk di come tutti i calciatori Red Devils abbiano fatto ...I Magpies hanno battuto ilnello scontro diretto e sono tornati in quarta posizione, con un punto in più rispetto alla squadra della capitale inglese ma allo stesso tempo ben due ...

In seguito alla sconfitta per 2-0 contro il Newcastle, il tecnico del Manchester United Erik ten Hag è rimasto amareggiato dalla prestazione dei suoi calciatori. Queste le parole dell'allenatore nel ...