Maksim Fomin, la morte del blogger e le fratture tra Wagner e Cremlino (Di lunedì 3 aprile 2023) Maksim Fomin, conosciuto anche con lo pseudonimo "Vladlen Tatarsky", tratto dal romanzo Viktor Pelevin, è stato ucciso in un attentato a San Pietroburgo. Con una lunga esperienza sul fronte di guerra nel Donbass dal 2014 al 2015, insieme ai separatisti del Donetsk, Fomin era diventato uno dei blogger militari pro-Russia più seguiti in rete. Aveva centinaia di migliaia di follower (più di mezzo milione su Telegram) ed era considerato molto vicino al leader dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin. Un anno fa, Fomin criticava l'inefficienza delle forze armate russe in Ucraina su Telegram: "Fino a quando non scopriremo il nome di questo genio militare che ha posizionato il battaglione tattico vicino al fiume, e lui non risponde pubblicamente di questo, non ci saranno riforme ...

