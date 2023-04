Made in Italy, Bardelli Nonino: puntare su qualità assoluta (Di lunedì 3 aprile 2023) "La grappa è il distillato italiano per eccellenza ma non è sufficientemente tutelata. Ancora oggi per il consumatore finale diventa difficile capire chi veramente ha distillato quella grappa e se ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) "La grappa è il distillato italiano per eccellenza ma non è sufficientemente tutelata. Ancora oggi per il consumatore finale diventa difficile capire chi veramente ha distillato quella grappa e se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : …meglio del made in Italy in tutto il mondo. Lunga vita al buono e sano vino italiano, alla faccia degli invidiosi… - HSkelsen : Rampelli ha già fatto multare Adolfo Urso per il nome ministero del 'made in Italy'? Cortocircuito. #GovernoMeloni - fattoquotidiano : L’assurda proposta di legge di Fdi: ‘Multe fino a 100mila euro per chi usa parole straniere’. M5s: ‘Sanzioni al min… - FrancoScarsell2 : Il governo al lavoro su un 'liceo del Made in Italy'.Lo ha detto il premier Meloni parlando al Vinitaly a Verona e… - ilnidodelfalco1 : @fabiorampelli : ma 'liceo del made in Italy' in termini di sanzioni quanto fa? #forestierismi -