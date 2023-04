(Di lunedì 3 aprile 2023) Emmanuelannuncia un "piano decennale nazionale per la terapia del dolore e per le cure palliative", nel corso di un intervento allanazionale sulall'Eliseo. "Ho chiesto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gmolaschi : Domani #Macron si incontrerà con i rappresentanti dell’assemblea dei cittadini, favorevole all’introduzione dell’eu… -

Emmanuelannuncia un "piano decennale nazionale per la terapia del dolore e per le cure palliative", nel corso di un intervento allanazionale sul fine vita all'Eliseo. "Ho chiesto al governo,......die i disastrosi risultati delle elezioni legislative dello stesso anno. Nei cinque anni a venire è quindi Mélenchon a riportare in vita la sinistra. Nel dicembre 2017, durante una,...All'epoca la coincidenza fu che il governo era nel pieno delle tensioni con l'Eliseo e... Loro comunque non sarebbe andati a Napoli e lasarebbe stata azzoppata. Tanto valeva allora ...

Macron a Convention sul fine vita: "Una legge entro estate 2023" - Il ... Il Sole 24 ORE

Lunedì, 3 aprile 2023 Home > aiTv > Macron a Convention sul fine vita: "Una legge entro estate 2023" Roma, 3 apr. (askanews) - Emmanuel Macron annuncia un "piano decennale nazionale per la terapia del ...Dimanche 2 avril 2023, et après plusieurs mois de travail, les 184 membres de la convention citoyenne sur la fin de vie ont rendu leur rapport et se sont prononcés en faveur d’une aide active à mourir ...