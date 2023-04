"Ma quando va in ospedale...": Littizzetto, la battutaccia su Papa Francesco (Di lunedì 3 aprile 2023) Una Luciana Littizzetto scatenata. Forse anche troppo. Già, perché nella puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3 domenica 2 aprile, nel corso dei suoi interventi nello studio di Fabio Fazio, la comica torinese si è spesa nel fare ironia su Papa Francesco nella settimana del suo ricovero al policlinico Gemelli di ora. Il Pontefice era stato dimesso soltanto qualche ora prima della puntata del programma di Rai 3, per poi celebrare la messa nella Domenica delle Palme. Bergoglio, a San Pietro, è apparso debole, ovviamente, la voce bassa e un po' roca, il tutto dovuto alla difficile settimana appena trascorsa. Ma, si diceva: la Littizzetto. Ecco che appollaiata sulla scrivania, davanti a un divertito Fabio Fazio, ha affermato: "Ora però devi pensare a riprenderti. Dicci come possiamo aiutarti. Vuoi che vada a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Una Lucianascatenata. Forse anche troppo. Già, perché nella puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3 domenica 2 aprile, nel corso dei suoi interventi nello studio di Fabio Fazio, la comica torinese si è spesa nel fare ironia sunella settimana del suo ricovero al policlinico Gemelli di ora. Il Pontefice era stato dimesso soltanto qualche ora prima della puntata del programma di Rai 3, per poi celebrare la messa nella Domenica delle Palme. Bergoglio, a San Pietro, è apparso debole, ovviamente, la voce bassa e un po' roca, il tutto dovuto alla difficile settimana appena trascorsa. Ma, si diceva: la. Ecco che appollaiata sulla scrivania, davanti a un divertito Fabio Fazio, ha affermato: "Ora però devi pensare a riprenderti. Dicci come possiamo aiutarti. Vuoi che vada a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La storia di Oksana Leontieva, una pediatra di Kyiv uccisa da un missile russo mentre guidava l’auto verso l’ospeda… - lasiciliait : Porta il figlio di 11 anni in ospedale quando è già morto, Procura di Patti apre un’inchiesta - salvogen : @applelally Quando lavoravo a Lipari e scendevo dall'ospedale verso il porto alle 13 era tutto un odore di pasta,pe… - Uther_Pendrqgon : 4n mentre ero in ospedale e poi in galera, ti ho pensato, mi chiedevo chissà cosa faranno i miei amici, chissà se s… - lorna_toon : Mamma quando le dico che voglio passare un mese da sola in Tunisia: GNOOOOO, è un periodo di instabilità e non parl… -