L’UNDER 14 NEROVERDE VOLA ALLE FINALI NAZIONALI | TRA LE TOP 16 D’ITALIA

(Di lunedì 3 aprile 2023) Storica soddisfazione per il Settore giovanile del Pordenone. La squadra Under 14 ha conquistato l’accesso alla fase nazionale del campionato – mai successo prima in questa categoria – dopo il secondo posto finale della fase triveneta. L’aritmetica qualificazione è maturata ieri dopo la vittoria per 8-2 sul Sudtirol B (Gjeci 3, Rajouani 2, Bianchet, Cecchini, Zanatta), mentre l’avversaria per la piazza d’onore, l’Hellas Verona, ha pareggiato 1-1 con la capolista Padova. Il girone si è quindi concluso con questa classifica: Padova 62 punti, Pordenone 58, Hellas Verona 56, Cittadella 41, LR Vicenza 40, Udinese 29, Sudtirol A 26, Trento 21, Venezia 20, Triestina 11, Sudtirol B, Arzignano 8. Il Pordenone di mister Giulio Geremia ha collezionato 19 vittorie (di cui 10 consecutive), 1 pareggio e 2 ko. 96 i gol realizzati, 33 quelli subiti. Capocannoniere(e del ...