L’ultimo strano annuncio nella metro di Roma: «La buttamo ‘sta sigaretta o te la devo ficca’…?». Atac si scusa (Di lunedì 3 aprile 2023) «Te, in direzione Anagnina, la buttamo ‘sta sigaretta o te la devo ficca’ nel…?». Questo l’annuncio annuncio shock arrivato dagli altoparlanti della stazione metro di San Giovanni contro una persona che fumava. A segnalare quanto accaduto all’azienda è stato Mercurio Viaggiatore su Twitter, profilo molto impegnato a monitorare i disservizi dei mezzi pubblici Romani. Il fatto è avvenuto verso le 19.50 di venerdì 31 marzo: «Non è la prima volta, ci sono stati annunci del genere in altre stazioni metro con incipit “a cretino!” “a deficiente!” etc..», spiega Mercurio, «l’annuncio era rivolto a qualcuno sulla banchina direzione Anagnina, io ero direzione Battistini, c’erano cmq tanti ragazzini adolescenti, come capita di ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) «Te, in direzione Anagnina, lao te laficca’ nel…?». Questo l’shock arrivato dagli altoparlanti della stazionedi San Giovanni contro una persona che fumava. A segnalare quanto accaduto all’azienda è stato Mercurio Viaggiatore su Twitter, profilo molto impegnato a monitorare i disservizi dei mezzi pubblicini. Il fatto è avvenuto verso le 19.50 di venerdì 31 marzo: «Non è la prima volta, ci sono stati annunci del genere in altre stazionicon incipit “a cretino!” “a deficiente!” etc..», spiega Mercurio, «l’era rivolto a qualcuno sulla banchina direzione Anagnina, io ero direzione Battistini, c’erano cmq tanti ragazzini adolescenti, come capita di ...

