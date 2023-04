Lukaku e Conte di nuovo insieme l’anno prossimo | accoppiata Champions

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : #Morattti e il richiamo: '#Conte garantirebbe una vittoria per la squadra. #Lukaku non è in condizione' - PaoloX68 : RT @FcInterNewsit: CdS - Dilemma Lukaku: conferma o no? Solo Conte lo ha reso 'Big Rom' - FcInterNewsit : CdS - Dilemma Lukaku: conferma o no? Solo Conte lo ha reso 'Big Rom' - Francesko1985 : @90ordnasselA Si riparla di Conte intanto...un po' come riprendere Lukaku. Possibile che la nostra dirigenza non ab… - internewsit : Lukaku big solo con Conte! L'Inter adesso è ad un bivio - CdS - -

uomo ideale per il futuro Come traghettatore non lo so, come allenatore ha dimostrato di ... Che non nasconde le difficoltà di: "Quest'anno non è in forma, l'altro giorno si è capito. Non ...Ha dimostrato di essere molto bravo, certamente sarebbe utilissimo e potrebbe garantire ...Quest'anno non è in forma. Non ha perso le sue grandi qualità ma fisicamente ora non regge. Che ...Prenderebbe un traghettatoreideale 'Non lo so come traghettatore,ha dimostrato di ...non è in forma, non ha perso le sue qualità ma fisicamente non regge. Non so se sia colpa ...

Il Belgio era illusione. L'Inter ha una certezza: Lukaku funziona solo con Conte. E il futuro... Calciomercato.com

L'ex presidente dell'Inter ha risposto a una domanda sulla sua squadra preferita da sfidare in una ipotetica semifinale di Champions contro i nerazzurri.L'ex presidente nerazzurro: 'Conte sarebbe senza subbio una garanzia di vittoria' ROMA (ITALPRESS) - 'Inzaghi in questo momento ...