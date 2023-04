Lukaku, con la Juventus serve una svolta per riprendersi l’Inter (Di lunedì 3 aprile 2023) Con la Fiorentina l’Inter ha subito la terza sconfitta consecutiva in campionato e la decima stagionale. Il rammarico è tanto in casa nerazzurra soprattutto per le numerose occasioni sbagliate. In particolare la più clamorosa è quella fallita da Lukaku che ora con la Juventus dovrà mostrare quanto di buono fatto vedere con il Belgio se vorrà guadagnarsi la riconferma per il prossimo anno. TROPPI ERRORI ? l’Inter sabato con la Fiorentina sperava di poter tornare a vincere in campionato dopo le due sconfitte precedenti. Per Inzaghi e i suoi però nel pomeriggio di San Siro è andato tutto storto. In molti come al solito hanno incolpato le scelte dell’allenatore, che sicuramente ha i suoi demeriti, ma il problema sta anche altrove. Non è infatti colpa sua se davanti alla porta purtroppo, sono state sbagliate delle ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Con la Fiorentinaha subito la terza sconfitta consecutiva in campionato e la decima stagionale. Il rammarico è tanto in casa nerazzurra soprattutto per le numerose occasioni sbagliate. In particolare la più clamorosa è quella fallita dache ora con ladovrà mostrare quanto di buono fatto vedere con il Belgio se vorrà guadagnarsi la riconferma per il prossimo anno. TROPPI ERRORI ?sabato con la Fiorentina sperava di poter tornare a vincere in campionato dopo le due sconfitte precedenti. Per Inzaghi e i suoi però nel pomeriggio di San Siro è andato tutto storto. In molti come al solito hanno incolpato le scelte dell’allenatore, che sicuramente ha i suoi demeriti, ma il problema sta anche altrove. Non è infatti colpa sua se davanti alla porta purtroppo, sono state sbagliate delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku, con la Juventus serve una svolta per riprendersi l'Inter - - Liguglia : @Maicuntent1986 Secondo quanto riferito da Marco Barzaghi in realtà Skriniar sta andando al PSG solo per trattare i… - RobertoCefalu : RT @marifcinter: #Bergomi: 'E poi c'è il discorso Lukaku. Come valutate ieri Lukaku? Per me ha fatto meglio al di là dei gol sbagliati' #C… - WilliamQuint9 : @Bett_Calcaterra Bettino Lukaku chi lo ha preso? La mancata vendita a 60 dello slovacco, con contestuale acquisto d… - Fabio_Giordano : RT @Ceruzeko: Voglio commentare la notizia di Pochettino con una semplice frase: è riuscito a perdere un campionato con Neymar e Mbappe. N… -