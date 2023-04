Lukaku big solo con Conte! L’Inter adesso è ad un bivio – CdS (Di lunedì 3 aprile 2023) Lukaku non sta vivendo una stagione positiva con L’Inter. Il belga sembra lontano parente di quello ammirato nel biennio di Conte. E adesso il club è a un bivio. L’analisi nell’edizione odierna del Corriere dello Sport bivio – Lukaku non sta disputando una stagione positiva con L’Inter. Il belga, secondo l’analisi del Corriere dello Sport, è diventato “Big Rom” solo sotto la gestione Conte: un giocatore travolgente ed in grado di fare la differenza in Serie A. Il Lukaku di oggi è molto lontano dall’attaccante ammirato solo due anni fa. Al di là di qualche segnale di crescita è più pesante nei movimenti, non ha le stesse accelerazioni e non riesce a sfruttare il fisico. A coronamento di tutto ciò ci sono anche gli ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023)non sta vivendo una stagione positiva con. Il belga sembra lontano parente di quello ammirato nel biennio di Conte. Eil club è a un. L’analisi nell’edizione odierna del Corriere dello Sportnon sta disputando una stagione positiva con. Il belga, secondo l’analisi del Corriere dello Sport, è diventato “Big Rom”sotto la gestione Conte: un giocatore travolgente ed in grado di fare la differenza in Serie A. Ildi oggi è molto lontano dall’attaccante ammiratodue anni fa. Al di là di qualche segnale di crescita è più pesante nei movimenti, non ha le stesse accelerazioni e non riesce a sfruttare il fisico. A coronamento di tutto ciò ci sono anche gli ...

