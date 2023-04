Lucida-legno fai da te | economico ed efficace con 3 ingredienti naturali

Leggi su donnaup

(Di lunedì 3 aprile 2023) Mobili, tavolini, sedie, armadi, guardaroba, quando sono in, scaldano l’ambiente domestico e lo rendono accogliente. Mantenere in perfetto stato questo materiale è d’obbligo e con ilfai da te sarà un gioco da ragazza, anzi da Donna Up! Solo, sicuri, efficaci, ma economici, questo è il segreto per trattare l’arredo di casa in modo davvero perfetto. Vediamo insieme come procedere.fai da te: ecco come realizzare un prodotto naturale e top! Per realizzare ilfai da te, dobbiamo innanzitutto disporre di: 100 ml d’acqua 100 ml di succo di limone 200 ml di aceto di mele 1 cucchiaio d’olio d’oliva Non trascuriamo, infatti, che il, oltre che pulito, va ...