Luca Pellegrini, l'addio definitivo alla Juve si avvicina: tutti i dettagli (Di lunedì 3 aprile 2023) Il futuro di Luca Pellegrini sembra essere lontano dalla Juventus; il terzino, infatti, dovrebbe lasciare il club bianconero. Luca Pellegrini (LaPresse)La Juventus, nella sessione invernale di mercato, si è resa protagonista del passaggio (in prestito) di Luca Pellegrini alla Lazio. Il terzino non ha convinto pienamente l'Eintracht Francoforte e così è tornato in Italia con la speranza di ritrovarsi grazie all'ambiente biancoceleste. Fino a questo momento ha giocato una sola partita, in Conference League contro l'AZ in una serata non fortunata per la Lazio, eliminata dalla competizione europea. Il futuro di Pellegrini potrebbe comunque essere nella capitale. Il giocatore, infatti, si ...

