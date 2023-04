Lotta intestina all'ombra di Putin. La morte di Tatarsky un "monito a Wagner" (Di lunedì 3 aprile 2023) L'uccisione del famoso blogger militare russo, Vladlen Tatarsky - pseudonimo di Maxim Fomin - paleserebbe delle fratture interne al Cremlino. A dirlo è l'Istituto Statunitense per lo Studio sulla Guerra (ISW), come riporta The Guardian. Il Ministero degli Esteri russo, dopo l'attacco avvenuto in un locale di San Pietroburgo che apparterrebbe al leader del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin, rivelatosi fatale per Tatarsky, ha subito puntato il dito contro Kiev. Eppure il blogger era solito criticare i Ministeri della Difesa e degli Esteri, senza dimenticare che Prigozhin ieri, domenica 2 aprile, ha dichiarato che non avrebbe incolpato l'Ucraina per l'uccisione del blogger, così come di quella di Daria Dugina. Nel rapporto dell'ISW si legge che: "L'assassinio di Fomin al bar di Prigozhin è probabilmente parte di un modello più ampio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) L'uccisione del famoso blogger militare russo, Vladlen- pseudonimo di Maxim Fomin - paleserebbe delle fratture interne al Cremlino. A dirlo è l'Istituto Statunitense per lo Studio sulla Guerra (ISW), come riporta The Guardian. Il Ministero degli Esteri russo, dopo l'attacco avvenuto in un locale di San Pietroburgo che apparterrebbe al leader del gruppoYevgeny Prigozhin, rivelatosi fatale per, ha subito puntato il dito contro Kiev. Eppure il blogger era solito criticare i Ministeri della Difesa e degli Esteri, senza dimenticare che Prigozhin ieri, domenica 2 aprile, ha dichiarato che non avrebbe incolpato l'Ucraina per l'uccisione del blogger, così come di quella di Daria Dugina. Nel rapporto dell'ISW si legge che: "L'assassinio di Fomin al bar di Prigozhin è probabilmente parte di un modello più ampio ...

